Vorige maand maakte het Franse Microids bekend dat The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone op 2 november zal worden uitgebracht. Het is nog even wachten tot de release maar om je een beetje warm te houden is er een nieuwe gameplay video uitgebracht.

In de video worden een aantal gameplay mechanics uitgelicht, zoals dubbelspringen, glijden, schieten en meer. Ook wordt er kort een blik geworpen op baasgevechten in The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone.

Je kunt de gameplay video hieronder bekijken. The Smurfs 2: The Prisoner of the Green Stone is vanaf 2 november beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc.