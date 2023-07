Het bestaan van LEGO 2K Goooal! is op dit moment een publiek geheim. Het ene na het andere lek vindt plaats, waardoor het bestaan van deze titel haast niet meer te ontkennen is. Amazon Engeland doet daar nu nog een schepje bovenop door, waarschijnlijk per ongeluk, al een bestelpagina met releasedatum online te plaatsen.

Gematsu was er in ieder geval snel bij en deelde een screenshot via Twitter. Volgens Amazon zal LEGO 2K Goooal! op 19 september aanstaande verschijnen. De enige die nog doet alsof de neus bloedt, is 2K zelf. Zij hebben namelijk nog niks losgelaten over deze titel.

19 september staat om de hoek, dus we verwachten binnenkort wel een aankondiging. Wellicht tijdens Opening Night Live op 22 augustus, alvorens gamescom begint?