Netflix heeft reeds heel wat op zijn palmares staan als het gaat om adaptaties van videogames. Het momenteel door een castwissel in controverse ondergedompelde The Witcher is het meest voor de hand liggende voorbeeld, maar binnenkort zien we onder andere ook de animereeks Castlevania: Nocturne de revue passeren. Er is echter altijd plek voor meer.

Volgens GiantFreakingRobot – die in het verleden reeds bewezen betrouwbaar te zijn met een gerucht over acteur Karl Urban in de volgende Mortal Kombat-film – sleutelt Netflix namelijk aan een anime gebaseerd op Dark Souls. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar volgens het gerucht laat de anime zich inspireren door gebeurtenissen uit de eerste game.

Neem het vooralsnog met een korrel zout… maar dat wil niet zeggen dat wij niet zouden smullen van een goed gemaakte Dark Souls anime. Fingers crossed.