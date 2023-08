Afgelopen maart kreeg het selecte gezelschap gamers dat een Nintendo Wii U bezit en nog steeds online speelt op deze console, geen leuk bericht te verwerken. Splatoon en Mario Kart 8 waren namelijk niet langer meer online te spelen. Gelukkig is daar een einde aan gekomen.

De genoemde Wii U-titels konden afgelopen maart niet meer online worden gespeeld vanwege veiligheidsredenen. De problemen waren waarschijnlijk erg hardnekkig, want Mario Kart 8 en Splatoon zijn pas sinds vandaag weer online te spelen.

Wat het precieze probleem was, laat Nintendo niet weten. Maar volgens Nintendo-dataminer OatmealDome lag het probleem hem in dat het mogelijk was om in de desbetreffende games de console van een ander over te nemen tijdens het online spelen.