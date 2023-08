Een paar maanden geleden dook plotseling een rating op voor een Quake II remaster. Sindsdien is het echter stil gebleven rondom deze vermeende remaster, tot nu. De betrouwbare leaker billbill-kun heeft via Dealabs gedeeld dat het spel op 10 augustus tijdens QuakeCon zal worden aangekondigd.

Het verslag vermeldt ook dat het nog onzeker is of de game ‘remaster’ in de naam zal hebben. De naam ‘Quake II Enhanced’ zou ook een optie kunnen zijn. De remaster van de eerste Quake-game werd in 2021 uitgebracht als Quake Enhanced. Op basis daarvan lijkt het aannemelijk dat er ook voor Quake II een ‘enhanced’ versie zal worden uitgebracht.