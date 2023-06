Het ziet er weer naar uit dat een game vroegtijdig is gelekt dankzij een rating board-website. Ditmaal is de Koreaanse ratinginstantie daarvan de schuldige. De game in kwestie is Quake II Remastered.

In 2021 was het dezelfde Koreaanse instantie die de remaster van de eerste Quake lekte, en de game werd vervolgens officieel aangekondigd tijdens QuakeCon van dat jaar. Het lijkt erop dat de geschiedenis zich nu zal herhalen. Van 10 tot 13 augustus zal QuakeCon 2023 plaatsvinden en de kans is groot dat Quake II Remastered daar zal worden onthuld.

Mocht er eerder al een aankondiging volgen, dan laten we het natuurlijk weten.