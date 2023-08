Black Myth: Wukong blijft onze aandacht maar vasthouden en dat terwijl de actie-RPG inmiddels drie jaar geleden voor het eerst werd getoond. We weten dat de titel van Game Science vanavond tevens z’n opwachting zal maken tijdens Gamescom Opening Night Live, maar de ontwikkelaar wil de drukte alvast even voor zijn.

Er is namelijk, bewust of onbewust, een zeer uitgebreide video gedeeld waarin bijna 51 minuten aan gameplay terugkomt. In de video zien we veel gevechten met grootse wezens en deels hoe het skillsysteem in elkaar zit, wat erg vergelijkbaar is met Sekiro: Shadows Die Twice.

Een concrete releasedatum heeft men nog niet onthuld, hoewel we wel weten dat een lancering in 2024 op de planning staat.