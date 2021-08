De Chinese indie-developer Game Science heeft een nieuwe 12 minuten durende gameplayvideo uitgebracht van de actie-RPG Black Myth: Wukong. Deze gameplay is in realtime opgenomen in de Unreal Engine 5 en wordt ondersteund door NVIDIA DLSS-technologie.

Black Myth: Wukong is in ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox X|S enpc. Een releasedatum is helaas nog niet bekend, maar in een interview in 2020 liet Game Science weten dat de game gepland staat voor 2023. Nog even wachten dus.

Hieronder kun je de gameplaytrailer bekijken en via deze link kun je de officiële website bezoeken.