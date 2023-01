In augustus 2020 werd Black Myth: Wukong aangekondigd, maar sindsdien hebben we er niet echt veel van vernomen. Het laatste nieuws dateert immers alweer van augustus vorig jaar, toen de game nog indruk maakte met een cutscène.

Via een Chinees nieuwjaarsbericht heeft de ontwikkelaar nu een update gegeven en daaruit leren we dat Black Myth: Wukong niet voor de zomer van 2024 zal verschijnen. Dit betekent dat we nog pakweg anderhalf jaar op de game moeten wachten, maar we hebben nu in ieder geval een indicatie voor wanneer de titel op het programma staat.

De video met het nieuws kan je hieronder bekijken.