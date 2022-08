De Chinese ontwikkelaar Game Science onthulde twee jaar geleden een nieuwe actie-RPG genaamd Black Myth: Wukong. De eerste beelden zagen er prachtig uit en sinds de onthulling hebben we sporadisch wat nieuw beeldmateriaal gezien en keer op keer wist de game indruk te maken.

Die trend wordt nu doorgezet. Game Science heeft opnieuw meer van Black Myth: Wukong getoond en de game blijft er zeer fraai uitzien. Ditmaal gaat het om een video die ruim acht minuten aan gameplay toont, evenals een cutscène van zes minuten. Kortom: een klein kwartier aan mooie beelden. Ga er dus maar even goed voor zitten en bekijk het hieronder.

Black Myth: Wukong is in ontwikkeling voor “alle mainstream concoles” en pc. Wanneer het spel uit gaat komen is nog niet bekend.