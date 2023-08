Eerder vandaag heb je al een vrij lange video van Black Myth Wukong kunnen bekijken en als dat nog niet genoeg is, hebben we nu ook een nieuwe gameplay première voor je.

Deze game kwam ook voorbij tijdens Gamescom Opening Night Live en de nieuwe footage check je hieronder. Black Myth Wukong is in ontwikkeling voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Helaas is een releasedatum nog altijd in nevelen gehuld.