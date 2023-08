Het is sinds de introductie van PlayStation Plus Premium mogelijk om PlayStation 1 en PlayStation Portable games op de PlayStation 4 en PlayStation 5 te spelen. Voor de PlayStation 4 is er reeds een PlayStation 2 emulator, maar echt optimaal is die niet.

Met de enorme bibliotheek van PlayStation 2 games is het natuurlijk erg interessant om een goede emulator voor dat platform te maken, zeker nu de prijzen van PlayStation Plus flink omhoog gaan. Volgens YouTuber Mystic is Sony bezig met een nieuwe PlayStation 2 emulator voor de PlayStation 4 en PlayStation 5.

Veel details geeft hij niet, maar hij heeft dit op basis van een goede autoriteit en hij klinkt ook erg overtuigd in de video. Mogelijk dat Sony hier meer informatie over deelt tijdens een aankomende State of Play, want die zou volgens insider Jeff Grubb ergens in september moeten plaatsvinden.