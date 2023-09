Vanillaware is terug van weggeweest. Deze gevierde Japanse ontwikkelaar neemt over het algemeen de tijd alvorens ze een nieuwe titel introduceren en dat resulteert altijd in een kwalitatief uitmuntende game. De titel Unicorn Overlord klinkt in eerste instantie wellicht als het rare hersenspinsel van een puber die met het speelgoed van zijn kleine zusje aan het spelen is, maar de onderstaande trailer laat toch wat anders zien.

Gekenmerkt met een aparte grafische stijl zoals alleen Vanillaware het kan presenteren belooft Unicorn Overlord een bijzondere tactische RPG te worden. De laatste keer dat Vanillaware zich aan dit genre heeft gewaagd was met Grand Knights History, een PSP-game die exclusief in Japan is verschenen. Unicorn Overlord staat gepland voor een release op 8 maart 2024 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.