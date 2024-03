Deze maand mogen we genieten van de laatste nieuwe game van gevierd ontwikkelaar Vanillaware: Unicorn Overlord. Het wordt een tactische RPG die doordrenkt is met die typische Vanillaware-stijl en dat klinkt ons alleszins als muziek in de oren. De release komt heel dichtbij en om je goed voor te bereiden is er hier nu een nieuwe trailer.

Enfin, trailer: het is officieel een ‘commander’s guide’ die je haarfijn uitlegt hoe de (combat)systemen van de game precies in elkaar steken. Handig, want het lijkt erop dat de game best diepgaand wordt en extra tips zijn dus meer dan welkom!

Unicorn Overlord verschijnt op 8 maart voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch.