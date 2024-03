Afgelopen vrijdag kwam de nieuwste game van Vanillaware uit voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S en Nintendo Switch: Unicorn Overlord. Atlus had graag ook een pc-versie gezien, maar daar wilde Vanillaware niet aan beginnen.

Atlus geeft regelmatig games uit die zowel voor consoles als pc uitkomen, alleen is dat dus niet het geval met Unicorn Overlord. Vanillaware is echter een ontwikkelaar die vooral games voor consoles/handhelds maakt en zeer regelmatig de pc links laat liggen. Dat is dus ook het geval met Unicorn Overlord. Atlus had echter graag gezien dat er een pc-versie van de tactische RPG zou verschijnen en had het volgende te zeggen daarover tegenover Destructoid.

“As a publisher, we would like to deliver it to PC users as well, but per our agreement with Vanillaware, we are only releasing it on consoles. In other words, there are no plans to port it to PC currently.”