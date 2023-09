De UFC-reeks is alweer bijna aan zijn vijfde deel toe. Om je een idee te geven van de veranderingen en vernieuwingen in de gameplay, is er een nieuwe video beschikbaar gesteld die dit laat zien.

Het belangrijkste aandachtspunt van UFC 5 is het ‘Real Impact System’. Dankzij dit systeem reageren de vechters realistisch op de klappen en trappen die ze ontvangen. Dit geldt ook als een specifiek deel van hun lichaam vaker of harder wordt geraakt. Als dit te vaak gebeurt, kan een andere nieuwe feature van het spel in werking treden: het gevecht kan namelijk worden gestopt door een dokter.

In de onderstaande video kun je zien welke verdere verbeteringen en veranderingen UFC 5 met zich meebrengt.