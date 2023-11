Review | EA Sports UFC 5 – Wil je even wat ontstressen door er op los te beuken, maar dan zonder zelf het risico te lopen op een neusbreuk? Dan biedt Electronic Arts de oplossing. Met EA Sports UFC 5 brengt het drie jaar na EA Sports UFC 4 een nieuwe titel op de markt, waarmee je andermans hersenpan helemaal tot pulp kan meppen. Gezien wij in het werkelijke leven niet zulke vechtersbazen zijn, is het fijn dat we virtueel onze agressie kwijt kunnen in deze game. Let wel, de game is meer dan gewoon wat button mashen en enig oog voor verdediging is wel belangrijk. Wij doken in dit vijfde deel om eens polshoogte te nemen van deze misschien wat barbaarse, maar toch vooral indrukwekkende sport.

Eerste ronde

We zullen maar direct de olifant in de kamer benoemen: net als de meeste sporttitels van EA Sports is het gebrek aan innovatie een doorn in het hoog. Mocht je de carrièremodus van de vorige iteratie naast de huidige versie leggen, dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat er weinig veranderd is. Ja, er zijn wat nieuwe cutscènes toegevoegd en de trainingen zijn voorzien van iets meer variatie, maar dan heb je het eigenlijk wel weer gehad. Je werkt je opnieuw op tot de GOAT, waarbij je eerste gevecht zich afspeelt in iemands tuin, om je via een paar gevechten ergens onder een brug, op te werken via de WFA tot aan de grote jongens van de UFC. Eenmaal in je echte UFC-carrière zul je tussen de gevechten door de focus leggen op trainen en het opkomende gevecht hypen. De trainingen zijn, ondanks de toegenomen variatie, nog steeds wat aan de saaie kant, aangezien trainen nu eenmaal zeer repetitief is. EA beloofde de optie om dit te kunnen skippen, maar de optie daartoe verschijnt slechts af en toe.

Net als in de offline modus, valt er online niet bijster veel nieuws te bespeuren. Wel heb je nu een online carrière modus waarin je je eigen gecreëerde personage meet met anderen en je tussen de gevechten door focust op het verbeteren van je vechter aan de hand van perks en attributen, net als in de offline carrière modus. Natuurlijk vind je daarnaast opnieuw de ranked modus en de ‘Blitz Battles’ terug. Die laatste zijn korte gevechten, waarbij je het opneemt tegen verschillende spelers en waarbij een win ervoor zorgt dat je naar de volgende ronde gaat. Tot slot kan je losstaand van de modi ook nog deelnemen aan weddenschappen. In deze leuke toevoeging kan je dus een gok plaatsen op gevechten die in de realiteit zullen plaatsvinden. Gok jij juist, dan kan je in-game currency verdienen, waarmee je in de shop verschillende items kan aanschaffen.

Wat ook niet helpt om vernieuwend over te komen, is dat het roster van vechters bijna identiek is als dat van drie jaar geleden. Heel wat fighters die zich in de top 15 van de UFC bevinden, hebben hun weg naar de videogame nog niet gevonden. Gelukkig kan je wel je eigen fighter maken en ondanks dat ook hier de opties nagenoeg niet anders zijn, blijft het wel een redelijk diepe character creator. Ongetwijfeld zullen er door het jaar heen wel een hoop vechters bijkomen, maar als je kijkt dat er een hele hoop fighters in meerdere gewichtsklassen aanwezig zijn om het roster op te vullen, is het toch wat merkwaardig dat bepaalde grote namen ontbreken.

Tweede ronde

In UFC draait het om het neerslaan van je tegenstanders en dat is iets waar de game nog steeds goed in is. Animaties lopen soepeler dan in zijn voorganger en ook het grondwerk is opnieuw herwerkt. Ditmaal zijn de mini-games uit het spel gehaald, wat van het worstelen op de vloer een vlottere ervaring maakt. Wel vechten we het liefste rechtop, want een high kick tegen iemands hersenpan is nu eenmaal iets bevredigender dan liggen te rollebollen op de mat. Wanneer een vloeiende combinatie landt, komt er een hele hoop dopamine vrij. We merkten echter wel dat de vechter niet altijd deed wat we vroegen, niet alleen tijdens de wedstrijd, maar ook tijdens de trainingen. Dit kan soms wat irritant zijn aangezien je de knop om te blokken loslaat om de tegenstander een klap te verkopen, maar je krijgt er zelf drie voor in de plaats terug. Dit terwijl je wel input gegeven hebt, dus de registratie is niet altijd correct.

Het meest positief zijn we over het nieuwe real impact system. De game heeft de overstap gemaakt naar de Frostbite Engine, waardoor alles er een stuk beter uitziet. Dan is het niet onlogisch dat EA de focus heeft gelegd op een hele hoop schade-animaties. Zo zullen er op verschillende plekken snijwonden en kneuzingen verschijnen indien je rake klappen uitdeelt of incasseert. Net zoals in het echt, zal een snijwond boven het oog ervoor zorgen dat het bloed het zicht belemmert, waardoor de geraakte vechter benadeeld is in het vervolg van het gevecht. Het is ook niet voor niets dat de game de 18+ rating gekregen heeft: het kan er namelijk nogal bloederig aan toe gaan. Nieuw is ook dat er een dokter tussenbeide kan komen om een oordeel te vellen of de match nog wel verder kan gaan. Jammer genoeg hebben we de dokter nog niet veel zien passeren in onze gevechten, maar misschien moeten we wat minder snel onze opponent tegen het canvas slaan om de dokter vaker over de vloer te krijgen.

Nu we het toch hebben over knock-outs: dit jaar krijg je niet gewoon een replay te zien van je finale slag of trap. Nee, je krijgt een slow motion beeld te zien waarbij de achtergrond vervaagt en waarbij de focus volledig op jouw actie ligt. Het bloed en zweet spatten van je opponent af waarna deze levenloos ter aarde stort. Het is zeer cool om te zien, al lijkt het soms wel alsof de vechters over nogal wat ragdoll physics beschikken. Ze storten soms, zeker in de nabijheid van de kooi, nogal klungelig en onrealistisch in elkaar en dat ziet er wat gek uit. Je positie in de ring zorgt trouwens ook voor wat problemen met de camera. Indien je in de clinch ligt tegen het hekwerk van de ring, durft de camera wel eens te flippen omdat hij beide spelers niet meer goed in beeld krijgt. Dit kan dan wat desoriënterend werken met als gevolg dat je best op R2 kan drukken om te blokken, terwijl je je meer naar het centrum van de octagon begeeft.

Laatste ronde

Zoals eerder al aangehaald, maakte UFC de overstap naar de Frostbite Engine. Dit heeft tot gevolg dat de vechters er extreem realistisch uitzien en dat dit echt een sprong vooruit is ten opzichte van het voorgaande deel. Elke haar wordt zelfs individueel gerenderd wat er voor zorgt dat de kapsels realistisch bewegen bij elke impact. Enige puntje van kritiek zou kunnen zijn dat de nadruk van EA duidelijk op de vechters zelf lag (wat natuurlijk het belangrijkste is), maar het publiek had misschien ook een extra likje verf kunnen gebruiken. Wat geluid betreft zit het wel snor, slagen en trappen klinken meaty en ook de soundtrack is passend. De game draait in 4K aan een stabiele 60 frames per seconden en dit is bij een game waarin elke milliseconde telt wel nodig.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar op: Xbox Series X|S.