Over iets meer dan een week is het zover: de release van UFC 5. Recentelijk verschenen er al meerdere video’s die dieper ingingen op de gameplay van het spel, maar nu heeft Electronic Arts een video gedeeld die dieper ingaat op de modi. Hierbij ligt de focus natuurlijk voornamelijk op de nieuwigheden.

Om er even de belangrijkste zaken uit te pikken: zo zal je nu de evenementen kunnen spelen die in de echte wereld ook gaande zijn. Ook zal je kunnen wedden op die opkomende wedstrijden en bij een juiste voorspelling word je in-game met valuta beloond. Tot slot is er nu ook een online carrièremodus, waarbij jij je vechter traint en het opneemt tegen anderen. De toevoeging van skill-based matchmaking zou ervoor moeten zorgen dat iedereen op zijn of haar niveau zal vechten.

UFC verschijnt op 27 oktober voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Meer over de game lees je in onze preview en bekijk hieronder zeker even de trailer met betrekking tot de verschillende modi.