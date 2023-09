Preview | EA Sports UFC 5 – Electronic Arts brengt eens in de zoveel jaar een nieuwe game gebaseerd op de UFC uit. Het laatste deel, EA Sports UFC 4, dateert alweer van 2020 en dus is het de hoogste tijd om een vijfde deel op de markt te brengen. EA Sports UFC 5 is inmiddels al jaren in ontwikkeling en de release laat niet al te lang meer op zich wachten. De game staat namelijk voor 27 oktober op de planning en verschijnt dan voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. EA nodigde ons uit om uitgebreid kennis te maken met de aankomende fighter en dat was een leerzame eerste indruk.

Frostbite zorgt voor realisme

Voor EA Sports UFC 5 maakt de ontwikkelaar gebruik van de Frostbite Engine en dit is vanwege een paar redenen. Het belangrijkste uitgangspunt is dat ze een game willen maken die tot in de puntjes verzorgd is met alle details. Dit gaat van lichaamsvervormingen door inkomende klappen tot het namaken van de vechters zodat ze een één op één kopie zijn van hun echte evenbeeld, en zelfs de lichamelijke schade moet tot in zeer natuurgetrouw detail overgebracht worden. We hebben tijdens de presentatie verschillende fragmenten gezien van hoe de vechters het in de ring doen en duidelijk is dat er een goede stap vooruit is gezet.

Hierin speelt de performance een belangrijke rol, waarbij de ontwikkelaar zich richt op een vaste 60 frames per seconde, omdat elke milliseconde van belang is. Een bijkomend voordeel is dat ze de replays van gevechten nog verder hebben kunnen optimaliseren in slow motion, waarbij de details letterlijk van het scherm spatten. Wat we in de praktijk hebben gezien is dat het er levensecht uitziet. Althans, de vechters en hun acties. Er wordt duidelijk een onderscheid gemaakt tussen de vechters en wat er omheen hangt, want dat oogde daarentegen allemaal nog wat statisch en is van een beduidend minder hoog detailniveau.

Het is een beetje het bekende verhaal in de sportgames van EA, waarbij het publiek en de minder relevante individuen enigszins als bordkarton aanvoelen. Maar daar tegenover staat wel een hyperrealistische weergave van de vechters. Als ze zichzelf een beetje opschudden als oppepper voor het gevecht begint, zie je de spieren in hun lichamen heen en weer schudden, de bloedvaten zie je lopen en het zweet of het water spat van hun hoofden af. Het is overduidelijk een stap vooruit en een van de paradepaardjes is het haar van de vechters. Hiervoor heeft EA een nieuwe techniek ontwikkeld, waardoor het haar niet langer als een soort opplak plakkaat oogt.

Elk individueel haartje wordt apart gerenderd, waardoor dit veel beter aansluit op het realistische uiterlijk van de vechters. Daarbij oogt ook de huid levensecht en dat maakt het visuele plaatje wat de vechters betreft helemaal af. Om de vechters ook van meer expressie te voorzien, heeft EA Sports een nieuwe animatie technologie ontwikkeld. Hierdoor kunnen ze de vechters nog meer animaties in hun gezicht geven, die naargelang de situatie zal veranderen. Het zorgt voor uniekere plaatjes die meer vechter eigen zijn, alsof je naar een echte wedstrijd zit te kijken. En vanzelfsprekend zijn ook de lichamen tot in de puntjes verzorgd. EA zet hiermee ogenschijnlijk een nieuwe standaard in het genre en dat is een prettig vooruitzicht.

Veel schade

EA Sports UFC 5 is in de Verenigde Staten de eerste game in de franchise die een zogeheten M rating krijgt, wat staat voor Mature. Oftewel, enkel volwassenen mogen de game spelen. Dat is doorgaans niet iets waar we hier bij PlaySense aandacht aan besteden, maar in dit geval is het wel relevant om aan te halen. Doordat de vechters zo realistisch in beeld worden gebracht is het ook belangrijk om de schade die aangebracht wordt realistisch te laten zien. Ook dit is naar een hoger niveau getild en daardoor kan het er vrij gruwelijk uitzien. Sneeën in gezichten, kneuzingen, zwellingen, het hoort er allemaal bij. EA gaat echter niet zover dat ze ook botbreuken laten zien, want het is de ontwikkelaar niet te doen om de gruwelfactor, maar om het realisme. Desalniettemin kunnen vechters er behoorlijk gehavend uitzien.

In totaal zijn er op het gezicht 8 plekken waar sneeën, kneuzingen en zwellingen kunnen ontstaan. Dit gecombineerd met verschillende niveaus van ‘progressie’ levert een duizelingwekkend aantal van 64.000 mogelijke schade resultaten op. Hierdoor zal elk gevecht ook in visueel opzicht telkens anders zijn. Met dat aantal en de gedetailleerde presentatie, kan je wel stellen dat het niveau van detail torenhoog ligt. En geloof ons als we zeggen dat het er zo echt uitziet, dat het haast onaangenaam is om naar te kijken. De schade is ook niet puur cosmetisch, maar heeft impact op de gevechten. Zo zorgt schade rondom de ogen voor verminderd zicht, wat weer terugkomt in de mobiliteit. Daarnaast kan schade impact hebben op de stamina, snelheid en kracht van de vechters, en meer.

Het is dus noodzakelijk om goed om te gaan met inkomende aanvallen, want hoe meer je geraakt wordt – zeker op bepaalde plekken – des te sneller je de effecten ervan gaat zien. Hier komt nog een ander interessant element aan bod: de dokter. Het kan zo zijn dat een vechter er dermate ernstig aan toe is, dat de dokter besluit in te grijpen – al dan niet op aanwijzen van de scheidsrechter. Die zal de vechter dan onderzoeken en bepalen of het gevecht door kan gaan. Elke vechter gaat van nature natuurlijk door, maar er komt een moment dat schade blijvend kan zijn en dan is het aan de dokter om te bepalen of het verantwoord is. Hierdoor kan het zomaar zijn dat een gevecht halverwege afgekapt wordt. Dit biedt ook ruimte in tactisch opzicht, want als je ziet dat een bepaalde plek qua schade groter wordt, kan je proberen daarop te focussen en de wedstrijd te winnen via een technische knock-out.

Nieuwe grondgevechten

Naast de gevechten op beide benen zijn de gevechten op de grond minstens zo belangrijk in de UFC en daarvoor heeft EA eveneens een nieuw systeem in het leven geroepen. Ze stappen af van de mini-games, omdat dit niet echt bij de ernst van de sport past. In plaats daarvan krijgen spelers te maken met een meer dynamisch systeem, waarbij je afhankelijk van de situatie de vechter in de juiste richting moet duwen al dan niet gecombineerd met bepaalde toetsencombinaties. In beeld wordt dit met metertjes getoond die aangeven wat je uithoudingsvermogen is in bepaalde situaties, waardoor je kunt kiezen voor een moeilijke grapple die veel energie vraagt, maar mogelijk wel definitief is. Ook kun je een wat minder intensieve route nemen, maar de kans is dan dat het gevecht langer duurt.

Daarbij krijg je niet alleen te maken met de acties die jij uitvoert, ook moet je letten op de tegenstander die juist weerstand biedt. Het is hierdoor een soort kat-en-muis spelletje, want het is timing, anticiperen en inzetten in de juiste volgorde wat samenhangt met haalbaarheid. EA tracht op die manier een meer strategische laag aan EA Sports UFC 5 toe te voegen en dat past uitstekend bij de sport. De UFC is immers geen sport waarin dom button bashen de boventoon voert. Het gaat om die strategische benaderingen en het uitbuiten van zwakheden van de tegenstander wil je een gevecht tot een goed einde brengen.

Nieuwe carrière

Met een nieuw deel kun je als nieuwkomer prima instappen om onderaan de ladder te beginnen. Ook EA Sports UFC 5 is voorzien van een carrière modus, waarin coach Davis weer terugkeert. Aan de hand van een nieuwe instapervaring zul je de kneepjes van het vak leren. Naarmate je verder komt zul je deelnemen aan trainingskampen, waar je weer te maken krijgt met de betere AI, wat gevechten uitdagender maakt. Het beperkt zich ook niet tot uitsluitend de sportschool, zo zul je in het begin ook gevechten in bijvoorbeeld de tuin kunnen doen, waarbij de buurt meekijkt. Door te oefenen, her en der te vechten en de route te volgen die de coach en pro’s voor je uitstippelen, zul je het uiteindelijk tot de top van de sport moeten schoppen. Dit bestaat veelal uit trainen, oefenen en uitdagingen voltooien, waarbij je je skills steeds verder kunt upgraden. EA stipte hierbij ook aan dat ze proberen te voorkomen dat je in een repetitief patroon valt qua oefeningen, dus de hele weg moet als een frisse ervaring aanvoelen.

Tot slot is er nog een online segment waar je natuurlijk met andere spelers het gevecht aangaat. Alles wordt op één plek onder gebracht, waardoor het voor de speler een overzichtelijk geheel is. Dit zijn losse gevechten, maar ook de online carrière en meer. Interessant in de online carrière is dat je je vechter kunt ontwikkelen en als je dan de level cap bereikt hebt, kan je een prestige pad volgen om je vechter ook op andere vlakken beter te maken. Door hier veel tijd in te investeren ontstaat er op een gegeven moment een vechter die gespecialiseerd is in alle vormen van vechten, wat je online natuurlijk een voordeel geeft in de één op één duels.

Voorlopige conclusie

EA Sports UFC 5 zet in op realisme en lijkt dat naar een hoger niveau te tillen. De verschillen tussen de modellen van vechters zijn tegenover het vorige deel zeer goed te zien. De expressies, de schade, de animaties, het haar, alles oogt hyper realistisch wat voor een mooi plaatje zorgt. De gameplay lijkt daarbij iets meer de strategische kant op te gaan, waarbij nadenken over je acties belangrijker is dan domweg op de knoppen rammen. UFC is een tactisch gevecht, geen dom straatgevecht en dat komt terug in de manier hoe je de game speelt. Althans, die indruk gaf de presentatie ons, waarbij we de nodige beelden zagen, maar helaas hebben we nog niet kunnen spelen. Desalniettemin ziet het er naar uit dat EA Sports UFC 5 hoge ogen kan gooien, want wat we zagen was indrukwekkend.