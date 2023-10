Later deze maand maakt de EA Sports UFC-franchise zijn terugkeer met het vijfde deel. Het belooft een speciale iteratie te worden, want deze game wordt de eerste game in de reeks die gebruik zal maken van de Frostbite engine, waardoor het realisme van het scherm zal spatten (net zoals de zweet- en bloeddruppels van de spelers).

Om ons voor te bereiden op de launch, werd een ‘deep dive’ video van zo’n twaalf minuten online gezet waarin wordt ingegaan op de algemene presentatie van de game en hoe het team ervoor heeft gezorgd dat we een realistische en authentieke ervaring zullen krijgen. Bekijk hem hieronder.

EA Sports UFC 5 verschijnt op 27 oktober, meer lees je in onze preview.