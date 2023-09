Het was nog niet bekend of PlayStation 4-bezitters die Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 willen kopen, ook volgende week met de collectie aan de slag zouden kunnen gaan. Dit omdat de releasedatum voorheen niet gecommuniceerd werd, maar Konami heeft hier nu duidelijkheid over gegeven.

Toen Metal Gear Solid: Master Collection Volume 1 werd aangekondigd, werd bekendgemaakt dat deze bundel zou verschijnen voor de huidige generatie consoles, de Nintendo Switch en pc. Later werd de game ook opgemerkt op de website van de ESRB en niet lang daarna officieel aangekondigd, alleen was niet duidelijk of deze versie op dezelfde datum zou worden uitgebracht als de andere versies.

We weten nu dat dit wel het geval is. De bundel met Metal Gear-titels kan dus ook op de PlayStation 4 gespeeld worden vanaf 24 oktober.