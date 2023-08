Hoewel de PlayStation 4 niet genoemd werd bij de aankondiging van Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 dook er begin deze maand al een hint op dat de collectie ook dat platform zal aandoen. Dit is nu officieel bevestigd via een post op het PlayStation Blog.

Waar de collectie voor de PlayStation 5 en andere platformen op 24 oktober uitkomt, is het nog onbekend wanneer de PlayStation 4 versie precies zal verschijnen. Daarvoor is nog geen releasedatum gegeven.

Ook is er wat naar buiten gekomen over de technische specificaties van de klassiekers. Volgens Nintendo Life zullen de PlayStation 1 en PlayStation 2 games in een resolutie van 720p draaien, omdat het gebaseerd is op de Metal Gear Solid HD Collection.

Een tegenvaller, want je zou tegenwoordig met alle upscale technieken wel iets meer verwachten. Verder lijkt Konami het zich sowieso wat gemakkelijk te maken, want uit een preview die dezelfde site heeft bijgewoond blijkt dat in het menu van Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty en Metal Gear Solid 3: Snake Eater de copyright notificatie uit 2012 is te zien.

Met andere woorden, deze collectie is zeker gebaseerd op de remasters van Bluepoint van ruim 10 jaar terug.