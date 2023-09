Star Wars Jedi: Survivor verscheen enkele maanden geleden en dit tweede deel in de franchise was wederom een schot in de roos voor ontwikkelaar Respawn Entertainment. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat vele fans (en de ontwikkelaar zelf) een derde deel willen… en dat zit er inderdaad aan te komen! Cameron Monaghan, de acteur die Cal Kestis (de protagonist in de games) speelt, heeft dit inmiddels bevestigd.

VGC laat weten dat Monaghan tijdens een Ocala Comic Con panel de volgende verlossende woorden sprak:

“We’re working on a third and we’re in the process of doing that right now. That’s a big undertaking and there have been some conversations so far, but hopefully when all things are said and done we’ll be able to go in and make something really cool.”