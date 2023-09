Bandai Namco heeft een demo uitgebracht voor de aankomende actie-RPG Sword Art Online: Last Recollection, het spel dat gebaseerd is op de War of Underworld-arc van de razendpopulaire anime.

De demo is beschikbaar op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Series S en pc. De demo is ongeveer 7 tot 8GB groot, afhankelijk van het platform waarop je de demo downloadt. In de demo kun je het eerste hoofdstuk van het spel spelen. Als je besluit het spel ook aan te schaffen, kun je gelukkig verdergaan waar je gebleven bent.

Sword Art Online: Last Recollection is vanaf 6 oktober beschikbaar voor de genoemde platformen.