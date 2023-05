Het Sword Art Online-universum draait nu al vele jaren mee. De manga en de anime wisten het erg goed te doen en daaruit zijn allerlei games voortgekomen. Sword Art Online: Last Recollection is het nieuwste deel uit de franchise dat nog enige tijd in ontwikkeling zal zijn. Langzaam maar zeker krijgen we wel steeds meer te zien van de game en dat is nu ook het geval.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer vrijgegeven waarin we aardig wat gameplay te zien krijgen. In deze trailer zien we onder andere het Dark Territory-gebied waarin spelers zich een weg moeten banen en het tegen veel vijanden moeten opnemen. Maar geen probleem: jouw team weet wel van aanpakken en dat is duidelijk te zien. Veel actie, snelle combo’s, teamwork, skill palette en nog veel meer komt langs in de onderstaande trailer.

Sword Art Online: Last Recollection verschijnt in oktober dit jaar.