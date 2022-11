De Sword Art Online-reeks kan zich niet meten met andere grote RPG-series, de games weten desalniettemin vrijwel altijd een vrij degelijk avontuur voor te schotelen. Liefhebbers van de reeks kunnen weer een nieuw deel tegemoet zien, genaamd Sword Art Online: Last Recollection.

Het nieuwste deel in de RPG-reeks is gebaseerd op de anime verhaallijn ‘War of Underworld’. Jij speelt als Kirito en samen met je vrienden trek je er op uit om de ‘Dark Knight’ te ontmaskeren.

Sword Art Online: Last Recollection staat gepland voor 2023 en zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Een aankondigingstrailer laat alvast wat van de game zien en die video check je hieronder.