Al jaren is Bandai Namco een hofleverancier van op anime gebaseerde games. Wat van de grotere jongens uit hun repetoire zijn bij uitstek de Sword Art Online-games die ze al jaren produceren. Sword Art Online: Last Recollection wordt de eerste grote Sword Art Online-game sinds Sword Art Online: Alicization Lycoris uit 2020.

In de onderstaande trailer zien we helden zoals Klein en Lisbeth strijden om een gebied genaamd The Dark Territory te trotseren, om zo weer thuis te komen. Wat voor gevaren deze helden nog meer zullen treffen zien we later dit jaar. Sword Art Online: Last Recollection staat gepland voor een release in 2023 op de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.