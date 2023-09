Naruto is een franchise die nu al jarenlang meedraait en de anime kent inmiddels ontzettend veel seizoenen. Dit kan over de Naruto-games ook gezegd worden, hoewel voor de fans een extra game natuurlijk nooit kwaad kan. Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections is de volgende telg in de franchise die in november zal verschijnen.

Even wachten nog dus, maar je kunt nu wel alvast kijken naar een tweetal trailers. In de eerste trailer krijgen we een korte sneak peak te zien van het verhaal in de game. Hierin zien we Sasuka Uchina het opnemen tegen Naruto Uzamaki en de actie spat van het scherm af.

De andere trailer schotelt je veel gameplay voor en legt de diverse features die aanwezig zullen zijn in de game uit. De game is vanaf 17 november verkrijgbaar voor de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.