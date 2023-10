Eerder meldde we hier al dat ontwikkelaar CyberConnect2 en uitgever Bandai Namco in een trailer dieper ingingen op het verhaal van Naruto x Boruto: Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS. In hun laatste video delen de makers de anime opening song terwijl je wat beelden van de game te zien krijgt.

Deze songs kan je natuurlijk kennen uit de serie en we twijfelen er niet aan dat de trailer en dan vooral de muziek voor heel wat nostalgie zorgen. Vergeet de trailer daarom vooral niet te bekijken hieronder vooraleer de game op 17 november verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.