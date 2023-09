PlayStation VR2 is nu al een lange tijd verkrijgbaar, maar het ontbreekt de hardware helaas nog steeds aan echte killer apps. Sony bracht vorige maand weliswaar Firewall Ultra uit, maar die game bleek een flinke teleurstelling te zijn.

Wel mogen we uitkijken naar de virtual reality modus voor Resident Evil 4 Remake, al is niet bekend wanneer die precies verschijnt. Helemaal stil op het platform is het niet, zo mogen we binnenkort een nieuwe Ghostbusters verwachten en ook Among Us komt naar de headset.

Daar blijft het niet bij, want via het PlayStation Blog heeft Sony verschillende nieuwe titels aangekondigd, zij het wel third-party games. Hieronder de nieuwe games op een rijtje met een trailer en releasewindow.

Heroes of Forever

Release: 2024.

Meer informatie over Heroes of Forever kan je hier vinden.

Journey to Foundation

Release: 26 oktober.

Meer informatie over Journey to Foundation kan je hier vinden.

The Foglands

Release: 31 oktober (ook op PS5).

Meer informatie over The Foglands kan je hier vinden.

Tiger Blade

Release: 17 november.

Meer informatie over Tiger Blade kan je hier vinden.