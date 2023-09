Een simpel concept zoals Among Us leent zich prima om overgezet te worden naar een VR-titel. Sterker nog, het maakt de spanning die de game met zich meebrengt alleen maar intenser. Nu PlayStation VR2 een beetje is ingeburgerd is het moment daar om Among Us VR ook uit te brengen voor Sony’s nieuwste VR-platform.

Ontwikkelaars Schell Games, Innersloth en Robot Teddy hebben dit bekendgemaakt op het PlayStation Blog. Daarnaast publiceerde zij daarbij ook een aankondigingstrailer. Wanneer PS VR2 bezitters aan de slag kunnen met Among Us VR is vooralsnog onbekend, maar dit zou volgens de trailer binnenkort moeten zijn.