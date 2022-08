Met het succes dat Among Us heeft geboekt tijdens alle lockdowns is het vanzelfsprekend dat ontwikkelaar Innersloth doorpakt op dit succes. Tijdens de afgelopen Game Awards kondigde de studio dan ook een heuse VR-versie aan van de populaire game. Nu is ook bekend geworden dat er voor de release nog een beta zal gaan plaatsvinden. Je kan je op dit moment ook al inschrijven voor deze beta, maar dat is nog geen garantie dat je wordt toegelaten.

In onderstaande tweet vindt je de link naar de inschrijfpagina. Among Us is een variatie op het bekende kaartspel Weerwolven. Ubisoft deed eerder een gooi naar VR in dit genre met Werewolves Within, een game die an sich erg vermakelijk is, maar al snel leed onder een tekort aan spelers. Wellicht dat de bekendheid van Among Us deze VR-versie wel doet slagen. Among Us VR verschijnt tijdens de feestdagen dit jaar.

"If you're lucky, you might even be able to try Among Us VR before it's officially released later this year. Signups are now open for the spin-off's beta."https://t.co/qJn96K177T

that's right. only the lucky ones survive!

sign up for the beta test:https://t.co/eEPOZoG1mP pic.twitter.com/9UdRwuZPD5

— Among Us VR 🔜🔜🔜 @gamescom (@AmongUsVR) August 6, 2022