Among Us, het fenomeen dat razendsnel in populariteit steeg bij gamers over heel de wereld toen vele mensen thuis zaten vanwege lockdowns, krijgt een virtual reality versie voor PlayStation VR , Meta (voorheen Oculus) Quest en andere vr-headsets die pc compatibel zijn.

De releasedatum van de vr-versie van Among Us is helaas nog niet bekendgemaakt, maar wel hebben we een korte trailer, die werd getoond tijdens The Game Awards afgelopen week. De vr-versie van Among Us wordt niet ontwikkeld door InnerSloth zelf, maar een partnerontwikkelaar genaamd Schell Games, die zich veelal bezighoudt met de ontwikkeling van augmented- en virtual reality games.

Among Us VR is een geheel nieuw spel dat dezelfde gameplay elementen van het origineel zal overnemen, maar dan in een 3D jasje. Voor die tijd zullen Xbox en PlayStation eigenaars na lang wachten vanaf morgen aan de slag kunnen met de consoleversie van Among Us.