Ontwikkelaar Innersloth heeft laten weten dat hun razend populaire spel Among Us iets later zal verschijnen op de PlayStation en Xbox, al moeten we niet meteen het ergste vrezen.

Bij de aankondiging van het uitstel liet men namelijk ook weten dat de vooropgestelde release in 2021 wel nog steeds haalbaar is, alleen een beetje later. De aankondiging is enigszins merkwaardig te noemen, aangezien we tot op heden eigenlijk nooit een exacte releasedatum kregen, maar de transparantie van de ontwikkelaar wordt zeker geapprecieerd.

Daarnaast wist men ook te melden dat het oorspronkelijke idee was om de game al in september 2021 naar de PlayStation en Xbox te brengen, maar dat die periode niet meer haalbaar was om te voldoen aan een zeker niveau van kwaliteit. Wanneer de game dan exact zal verschijnen wilde men nog niet kwijt tot de ontwikkelaar 100% zeker is dat de vrijgegeven datum ook haalbaar zal zijn.

Among Us verscheen in 2020 op pc en kwam iets later in datzelfde jaar naar de Nintendo Switch. In 2021 zou de game moeten verschijnen op de PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.