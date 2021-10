Het was initieel de bedoeling van Innersloth om Among Us in september uit te brengen op consoles, maar helaas werd de release intern vooruitgeschoven zonder nieuwe datum, tot nu. Innersloth heeft bekendgemaakt dat Among Us op 14 december uit zal komen op PlayStation, Xbox en Xbox Game Pass.

Het spel zal gelijk beschikken over alle eerder uitgebrachte content en PlayStation spelers kunnen zelfs genieten van exclusieve Ratchet & Clank cosmetics. Among Us zal ook in drie verschillende fysieke edities verschijnen, ideaal dus voor mensen die toch liever een hoesje in de kast hebben liggen met wat extra goodies.

Misschien wel een van de meest positieve punten van Among Us is dat je het kan spelen met wie je maar wilt, want het maakt niet uit op welk platform jouw vrienden zich bevinden. Je zal online matches kunnen spelen in lobbies van 4-15 spelers.