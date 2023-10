Review | Forza Motorsport – Simracen is – zeker met de huidige hegemonie van Max Verstappen – een stuk populairder geworden in de Benelux. Het landschap in dat genre is echter ook flink veranderd. Gran Turismo zwaaide vroeger de scepter met de meest realistische ervaring op consoles, maar kreeg daarna geduchte concurrentie van namen als Assetto Corsa (Competitizione), Project CARS en op pc doen iRacing en BeamNG het fantastisch. Ook Microsoft begreep al snel dat ze zich voor de verkoopcijfers moesten richten op het racing genre en het richtte daarom Turn 10 Studio op: hoofdverantwoordelijke voor de franchise Forza Motorsport. De Amerikaanse ontwikkelaar heeft zich de afgelopen zes jaar koest gehouden en ontwikkelde een reboot voor Forza Motorsport, die na het zevende deel toch wat van z’n glans had verloren.

Meteen racen

Turn 10 windt er geen doekjes om, want na een prachtige opening cinematic mag je zelf aan de slag in een gloednieuwe Corvette E-Ray en een Cadillac V-Series.R om zo de fijne kneepjes van het racevak te leren, en een voorproefje te krijgen van het physics model. Forza Motorsport kent namelijk een behoorlijk uitgebreide Career-modus. Opgesplitst in 5 “Tours”, waarbij iedere Tour een reeks evenementen (en ieder evenement weer een aantal races heeft) kent, word je in legio bolides gepropt en mag je je rijvaardigheden op de proef stellen. Iedere race is opgesplitst in een aantal oefenrondes, om het circuit én je auto te leren kennen, en natuurlijk de race zelf. Het Track Mastery-systeem (denk aan de afgebakende secties in Driveclub, waar je de tijden van je vrienden moet verslaan) toont je alle hoeken van het circuit en vooral waar je die waardevolle extra tiendes kunt winnen.

Tijdens de races kun je daarnaast “Car XP” vergaren. Met genoeg XP gaat je level omhoog en verdien je “Car Points”, waarmee je je scheurijzer gaandeweg kunt voorzien van upgrades. Op deze manier maakt ook je auto een eigen reis, soms met drastische (en niet altijd positieve) effecten. Zo propten we bijvoorbeeld – tussen de races door – een nieuw onderdeel in onze voorwielaangedreven Hyundai Veloster en kregen we in de volgende race te maken met vrij heftige torque steer, een euvel wat we middels wat degelijke tuning moesten oplossen. Zo ben je dus niet alleen bezig met jezelf verbeteren als coureur, maar tussen het bedrijven door ben je ook druk met het optimaliseren van je auto.

Enfin, de Career-modus is zoals gezegd dus behoorlijk fors en zal garant staan voor heel wat uurtjes scheuren. We moeten helaas wel opmerken dat er wat variatie mist in de evenementen. Turn 10 wil met deze reboot vol inzetten op het realisme en competitief racen, maar daardoor missen we dus (voor nu) wel categorieën zoals driften of dragraces. Naast de Career-modus kun je de strijd aangaan om de beste tijd te pakken in Rivals, je eigen scenario opzetten met Quick Race of het online tegen anderen opnemen. Bovendien konden wij geen interessante voice-overs of introducties bespeuren van bijvoorbeeld bekende coureurs of iconen in de motorsport en er ontbreekt een soundtrack, wat het geheel toch wat steriel doet aanvoelen.

Gierende banden

We hebben onze tijd met Forza Motorsport op twee manieren doorgebracht. Natuurlijk hebben we een deel met een normale controller gespeeld, maar we hebben tevens flink zitten racen op een Fanatec GT DD Pro met een McLaren GT3 V2 stuurwiel. Wat je manier van spelen ook mag zijn, Forza Motorsport zal je een heerlijke rijervaring voorschotelen. Turn 10 pronkte voorafgaand aan de release met een generationele sprong en “48 keer meer precisie” ten opzichte van de voorgangers. De exacte nummers kunnen we niet bevestigen, maar dat Forza Motorsport een flinke stap vooruit is, is duidelijk geworden. Elke auto voelt uniek aan en voor het eerst in de franchise kun je zelf je type banden selecteren. Daarbij zul je je rijstijl moeten aanpassen aan bijvoorbeeld het circuit en het weer, wat op een later punt in de race totaal anders kan aanvoelen door het residu van rubber of plotselinge regen.

Out-of-the-box konden we overigens meteen aan de slag met ons stuurwiel. Er zijn talloze sliders waarmee je de hoeveelheid feedback van bijvoorbeeld de kerbs kunt aanpassen. Qua default instellingen vonden we de feedback erg gedempt, maar na wat tweaks beviel dit al een stuk meer. Als enige opmerking moeten we zeggen dat (plotselinge) overstuur niet erg gedetailleerd is en het lastig is om dat op te vangen en te corrigeren. Bovendien is er geen mogelijkheid om gedurende een race (bijvoorbeeld) de hoeveelheid brake bias of traction control te reguleren, wat gezien de dynamiek van het weer en circuit júist een hele fijne toevoeging zou zijn geweest. Hoe dan ook, Forza Motorsport vraagt het uiterste van je vaardigheden en – belangrijker nog – daagt je uit om in die bijna tranceachtige flow te komen wat motorsport zo magisch maakt. Het rijdt fabelachtig goed en je bent al snel druk bezig met het opzoeken van de ultieme lijn en het maximale uit je auto persen.

“Nothing, just an inchident”

Maar niet alles is wel in dit walhalla der motorsport, want hoewel het rijden an sich fantastisch werkt én voelt, kunnen we niet altijd hetzelfde zeggen van de AI. Zeker in de vroege momenten van een race lijkt de drukte de AI te overrompelen en hebben ze soms de neiging om jouw aanwezigheid compleet te negeren of op rare momenten vol op de rem te trappen, met (een kettingreactie aan) botsingen als gevolg. Als je een beetje fanatiek bent en net zoals wij het schademodel volledig aanzetten, kun je na een dergelijk incident eigenlijk altijd de race opnieuw starten. Nu kun je dit ontwijken, omdat Turn 10 het mogelijk heeft gemaakt om voor de start van elke race je positie op de grid te kiezen, maar het voelt soms ietwat cru om wat extra credits mis te lopen omdat je graag een eerlijke race wilt hebben. Een race halverwege of zelfs later op de grid starten vraagt dus wat extra voorzichtigheid van de speler en zelfs dan is een (kleine) botsing hier en daar onvermijdelijk. De ontwikkelaar geeft wel aan dat ze hiervan op de hoogte zijn en dit gaat dus naar alle waarschijnlijkheid nog aangepakt worden. Dat is dus een klein puntje om op te letten en ietwat jammer, want nadat het speelveld wat meer verspreid is, pakt de AI wel interessante racelijnen en hebben ze (zeker op de hogere moelijkheidsgraden) een meer dan degelijk racetempo.

Daarbij heeft men een nieuw penaltysysteem bedacht, wat kijkt of je bijvoorbeeld het circuit ongeoorloofd verlaat (en je dus een voordeel hebt gekregen) of dat je je medecoureurs van de baan af hebt gebeukt, waarna je een tijdstraf krijgt. Op papier klinkt dit goed, want er is niks vervelender dan iemand ongestraft de bocht zien afsnijden of dat je een beuk moet incasseren. De game geeft aan wanneer het een incident aan het onderzoeken is en waarvoor je precies een straf krijgt. Dit kan bijvoorbeeld een halve seconde zijn omdat je een bocht iets te liberaal hebt genomen of omdat er contact was wat je kon vermijden. Er wordt af en toe een besluit genomen wat niet helemaal strookt met jouw verwachting – bijvoorbeeld een tijdstraf krijgen omdat jíj een tik ontvangt – maar zeker in de online races kunnen we eigenlijk niks anders zeggen dan dat het goed in elkaar steekt en het een stap vooruit is in het uitdelen van straffen. Waar andere racing sims wat meer moeite hebben met onderscheid maken tussen een bewuste beuk om iemand te elimineren en simpelweg een race incident, lijkt dat hier een stuk beter in elkaar te zitten.

Gruwelijk mooi

Waar Forza Motorsport absoluut niet in teleurstelt, is de audiovisuele presentatie. De franchise is al sinds jaar en dag één van de paradepaardjes van Xbox en ook dit deel steelt absoluut de show. Auto’s – waarvan er bij launch zo’n 500 van zijn – zijn met krankzinnig oog voor detail in elkaar gezet en datzelfde geldt voor de 20 tracks met verscheidene lay-outs, daar zitten een aantal bekende namen bij zoals Silverstone en Spa-Francorchamps, maar ook een aantal zelfbedachte tracks, waaronder fan favoriet Maple Valley. De dynamische belichting zorgt voor meer natuurlijke resultaten en je kunt de grassprietjes langs de circuits bijna tellen, de manier waarop mist over het circuit valt en de auto’s die zich een weg slaan door de vallende regen, het ziet er fantastisch uit en Forza Motorsport is één van de mooiste games die Xbox deze generatie heeft uitgebracht. Er is een extra pluim voor de rijke en volle Atmos-mix, die het gejank van de motoren en elke kleine vibratie uit de speakers laat schallen.

Qua grafische opties heb je op de Xbox Series X drie modi tot je beschikking: Quality, Performance en Performance RT. De eerste stand zet alles vast op een native 4K resolutie en alle ray tracing opties aan, met een 30fps lock. Performance zet de ray tracing opties juist uit met als doel een framerate van 60fps en Performance RT zoekt een middenweg: ray tracing met 60fps en een meer dynamische resolutie die rond de 1440p schommelt. Tijdens cinematics en pitstops wordt de framerate om één of andere reden vastgezet op 30fps, ongeacht jouw gekozen modus, wat zeker in-game toch een wat rare sprong is. Het is niet helemaal duidelijk of dit bewust is, of een bugje wat opgelost moet worden. Verder ondervonden we geen grafische problemen of dips in de framerate en in de stuk of 10 online races die we hebben gedaan, hebben we niks gemerkt qua lag of verbindingsproblemen, hoewel dit rond de launch met meer drukte wellicht nog een kleine slag om de arm houden is.

Gespeeld op: Xbox Series X.

Ook beschikbaar op: Xbox Series S, pc.