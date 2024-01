Forza Motorsport mag dan al een aantal maanden verkrijgbaar zijn, ontwikkelaar Turn 10 is verre van plan de game te laten voor wat het is. Recent deelden ze al een overzicht van de punten waar ze dit jaar aan gaan werken en ook mogen we natuurlijk nieuwe content verwachten.

De eerstvolgende update verschijnt morgen en die voegt een nieuw circuit aan het aanbod toe: Daytona International Speedway. Het gaat om twee varianten van het circuit die beschikbaar zullen zijn. Zo mag je het Sports Car Circuit verwachten en het Tri-Oval Circuit.

Ook voegt de update van morgen een nieuwe Featured Tour aan de carrière modus toe, waarbij de focus ligt op Italiaanse auto’s. Andere toevoegingen zijn nieuwe Rival events, Featured Multiplayer events, nieuwe beloningen, Open Tour events en meer.