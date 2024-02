Hoewel Forza Motorsport inmiddels al geruime tijd verkrijgbaar is, is ontwikkelaar Turn 10 Studios zeker nog niet klaar met de racegame. Met enige regelmaat verschijnen er nieuwe updates die onder andere nieuwe banen toevoegen.

De ontwikkelaar luistert ook goed naar de feedback en op basis daarvan worden er aanpassingen gedaan op verschillende vlakken. Via de website heeft men nu aangekondigd dat ze het auto progressie systeem wat op de schop gaan gooien.

In principe komt het op twee veranderingen neer. Allereerst zal de beperking op auto onderdelen weggehaald worden. Dit wil zeggen dat alle onderdelen toegankelijk zijn bij alle auto’s, ook al staat het level van de auto in kwestie op 1. Als je eenmaal een auto in je collectie hebt, dan kan je upgrades in welke volgorde dan ook installeren.

De andere aanpassing heeft te maken met Car Points. Die verdien je normaal gesproken door je auto te levelen, maar binnenkort zal het ook mogelijk zijn om Car Points te kopen met je in-game credits. Zo kan je sneller onderdelen op je auto installeren.

Momenteel test de ontwikkelaar een ratio van 4.500 Credits voor 500 Car Points, maar dit kan nog veranderen op basis van feedback. Het uiteindelijke doel is om een gezonde balans te creëren. Alle andere zaken blijven gewoon zoals het was.

Turn 10 Studios geeft tot slot aan dat ze deze updates naar verwachting in maart kunnen uitrollen.