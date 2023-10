Recent kwam naar buiten dat een ransomware groep data van Sony bemachtigd zou hebben omdat ze toegang claimden te hebben tot alle systemen. Sony is dit gaan onderzoeken, maar wat de stand van zaken daaromtrent is, is niet duidelijk.

In de tussentijd is wel bekend geworden dat een andere cyberaanval, die in de VS plaatsvond in juni, een flink lek van informatie heeft opgeleverd. Ransomware groep Clop zat achter die aanval en ze zouden persoonlijke informatie van 6.791 huidige en voormalige Sony medewerkers bemachtigd hebben.

Sony geeft hierover aan dat ze niet op de hoogte zijn van eventueel misbruik van deze informatie of een publicatie ervan, maar ze blijven de boel in de gaten houden. Het lek waar Clop gebruik van heeft gemaakt zat hem in een kwetsbaar punt van het MOVEit transfer platform van Progress Software, dat Sony gebruikt. Het beveiligingsrisico zelf is inmiddels opgelost.

Hoewel deze aanval los staat van de meer recente ‘hack’, blijkt wel dat Sony – mits de recente claim klopt – met twee grote aanvallen te maken heeft gehad dit jaar. Waarvan we weten althans.