Volgens geruchten zou de ontwikkeling van de The Last of Us multiplayer spin-off in zwaar weer verkeren en de ontwikkeling zou zelfs zijn stopgezet, ondanks dat het project niet geannuleerd is. We weten nagenoeg niks over bijvoorbeeld platforms of de naam van de game, maar er zijn mogelijk toch wat details opgedoken.

Het LinkedIn-profiel van voormalig game designer Ian Blake is namelijk grondig bekeken, waarin hij heeft beschreven dat hij heeft meegewerkt aan een “onaangekondigd multiplayer project” bij Naughty Dog. In zijn periode bij de ontwikkelaar heeft hij gewerkt aan The Last of Us: Part I, maar hij benoemt tevens dat hij designwerk heeft gedaan voor een game die 40 spelers in een lobby moet kunnen ondersteunen.