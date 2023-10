PlatinumGames staat bekend om hun eigen stijl met veel absurde taferelen erin verwerkt. Je zou zeggen dat iemand als Hideki Kamiya daar juist helemaal op zijn plaats zou zijn gezien de beste man z’n repertoire. Toch knaagde er iets bij hem wat hem heeft doen besluiten om zijn functie van vice president van PlatinumGames neer te leggen.

What’s next? Voorlopig in ieder geval nog geen nieuwe games uit zijn brein. Kamiya mag wegens contractuele beperkingen het komende jaar niet in de gamingindustrie werken. Voor nu heeft de beste man een YouTube-account aangemaakt om daar wat filmpjes op te plaatsen. Zo ook de onderstaande video waarin hij wat uitweidt over zijn redenen om PlatinumGames te verlaten.

Vroeg of laat zal Kamiya zich weer bezig gaan houden met games, maar voor nu gaat hij vooral genieten van de rust.