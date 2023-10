De PlayStation 5 Slim die later dit jaar in de Verenigde Staten wordt gelanceerd en vervolgens wereldwijd wordt uitgerold is een stuk kleiner dan de huidige PlayStation 5. Sony zelf sprak van een vermindering van 18 en 24%. Gezien de PlayStation 5 een behoorlijk grote console is, is een kleiner model zeker welkom.

Maar hoeveel kleiner is de PlayStation 5 Slim nu in vergelijking? Die vraag kreeg bij de aankondiging eerder deze week geen visueel antwoord, maar een knutselaar (NatureCertain) is al aan de slag gegaan en heeft het resultaat op Reddit gedeeld. Hierboven en -onder wat vergelijkingsafbeeldingen, hoewel dus niet officieel.