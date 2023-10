Of Sociable Soccer 24 de grote FIFA-killer, euhm EA Sports FC-killer, wordt valt nog af te wachten, zeker gezien de toch vrij positieve review van EA Sports FC 24. Wat de game wel kan brengen is een hele hoop nostalgie, aangezien de game waarschijnlijk aanleunt bij de oudere voetbalspelletjes vanwege de arcade gameplay.

Wat Sociable Soccer alleszins ook heeft is een FIFPRO-licentie, wat wil zeggen dat er 10.000 echte spelers in het spel terug te vinden zullen zijn. Sociable Soccer 24 zal op 16 november verschijnen voor de Nintendo Switch en pc, en komt in het eerste kwartaal van 2024 naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.