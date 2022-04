Bezitters van een iOS-systeem kunnen al een paar jaar van Sociable Soccer genieten. We weten sinds vorig jaar september dat het voetbalspel ook onderweg is naar de pc en Nintendo Switch en nu is er een ‘release window’ bekendgemaakt, plus nieuwe informatie.

Kiss Publishing Limited en Tower Studios laten weten dat buiten de pc en Nintendo Switch, Sociable Soccer ook zal verschijnen voor de Xbox One, Xbox Series-consoles, PlayStation 4 en PlayStation 5. Alle versies zullen in november van dit jaar beschikbaar worden gesteld.

Sociable Soccer voor pc en consoles zal wel wat verschillen van de iOS-versie. De basis zal hetzelfde zijn, maar daar kan je de volgende verbeteringen bij optellen: