Sociable Soccer is een spirituele opvolger van het in de jaren negentig zeer populaire Sensible Soccer. De game is reeds beschikbaar in de Apple Arcade, maar maakt nu ook de overstap naar de Nintendo Switch en de pc. Sociable Soccer ’22 is een vervolg op de arcade versie en voegt heel wat nieuwe features toe. Daarnaast is de ontwikkelaar van plan de game nog lang te ondersteunen en van nieuwe updates te voorzien. De trailer bekijk je hieronder.