Alhoewel de eerste Overpass game nu niet echt een groot succes was, poogt uitgever Nacon hun eerdere foutjes recht te zetten met de release van Overpass 2. In deze unieke ‘racegame’ ga je, net zoals bij zijn voorganger het geval was, met allerlei voertuigen van de baan af om lekker ‘offroad’ te gaan rijden.

Overpass 2 is inmiddels verkrijgbaar en dat vraagt uiteraard om een launch trailer. In de trailer zien we enkele van de in totaal 37 verschillende voertuigen die hun beste kunstjes laten zien. Bekijk de trailer onderaan dit bericht.

Wij zijn inmiddels met Overpass 2 aan de slag gegaan en daarover lees je later meer in onze review. In de tussentijd kan je wel al onze eerste indrukken in onze preview nalezen.