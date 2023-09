Preview | Overpass 2 – Bij games en voertuigen denk je snel aan racegames, maar er is meer te vinden in dat segment. Namelijk uitdagingen. Heuvelbeklimmingen, hindernisbanen, offroad sprints, enzovoort. Het is een soort autosport die je in Nederland nagenoeg niet ziet. Althans, het geniet nauwelijks aandacht, maar het is wel degelijk een sportieve activiteit die spectaculair is om te volgen en dat alles kwam samen in de game Overpass. Een ‘racegame’ waarin je rijskills behoorlijk op de proef worden gesteld, want controle over je voertuig is de sleutel tot succes. Het origineel was een aardige game en goed genoeg voor Nacon om een vervolg te rechtvaardigen: Overpass 2.

Ga de uitdaging aan

Als je op zoek bent naar een leuke racegame waarin je met de bruutste bolides over de mooiste circuits kunt scheuren, zit je bij deze titel aan het verkeerde adres. Het gaat hier om behendigheid en totale controle over de vierwieler die je bestuurt op de meest lastige routes die je maar verzinnen kunt. Het racen zelf komt eigenlijk alleen ter sprake als je over het circuit gaat of als je effectief de snelste tijd neer wilt zetten. Buiten dat is het een beetje een ondergeschoven kindje in Overpass 2 en dat hebben we aan den lijve kunnen ondervinden.

Zo begonnen we onze speelsessie met een behoorlijk krachtige buggy, waarbij het de bedoeling was een berg op te rijden. Vanzelfsprekend was de route omhoog bezaaid met enorme stenen, waarbij recht omhoog rijden geen optie was. Handig sturen, de juiste route zoeken en spelen met de aandrijving zijn de sleutels tot succes. Om snelheid te maken is de kracht verdelen over vier wielen belangrijk, maar als je enigszins op een randje bungelt, en je hebt enkel op de voorwielen grip, is het zaak over te schakelen. Deze buggy’s beschikken over de optie de differentieel aan te passen naargelang de situatie en zelfs dan is het nog steeds erg zorgvuldig sturen en het gas doseren.

Zo was een bergbeklimming in ons geval een rit die ruim vier minuten duurde, terwijl de afstand hooguit 100 meter was. De snelste tijd in de game was 51 seconden, met andere woorden: er viel nog een hoop te winnen, maar dat is natuurlijk de kunst van de gameplay masteren. In Overpass 2 moet je bij dit soort races geduld hebben en goed anticiperen op hoe de physics reageren op je acties, wat een investering vraagt om handig in te worden. Gemakkelijker waren wat dat betreft de races op de quads op een circuit dat van wat hindernissen was voorzien.

Hier is niet echt sprake van een uitdaging, want het komt domweg op goed sturen neer. Wat in de demo van Overpass 2 niet hielp is dat de AI-coureurs waar we het tegen opnamen verre van bedreven zijn in het besturen van hun quad, waardoor ze de meest rare capriolen aan het uithalen waren: gemakkelijke win voor ons dus. Daarbij moeten we ook opmerken dat de gameplay als het op hoge snelheid aankomt niet per se responsief of goed aanvoelt, waardoor we de vraag stellen of dit segment echt een toegevoegde waarde zal zijn in het totale gameplay aanbod.

Hindernisbanen

Leuker waren wat dat betreft de hindernisbanen met de ATV. Ook hier is het de bedoeling om een route zo snel mogelijk af te leggen, maar daarbij is het vooral een kwestie van je gas goed doseren en goed sturen. Rijden op een stel planken twee meter hoog is natuurlijk vragen om problemen als je te hard gaat en de bocht niet haalt. Dat eenmaal gehaald troffen we een stapel boomstammen aan op onze weg en hoewel die in een schansvorm neergelegd waren, maar dan horizontaal, was vol gas er overheen geen goed idee. Doordat de physics best wel heftig afgestemd zijn op beweeglijke veren, werd het een stuiterfestijn en dat is precies wat je niet wilt hebben als je nauwkeurig moet navigeren.

Dit soort hindernisbanen waren in de demo het leukste om te spelen, omdat het tempo er best wel lekker inzit, maar we nooit té ver konden gaan omdat we daarmee de rit om zeep zouden helpen. Het is in dat opzicht vooral een kwestie van aftasten, uitproberen en opnieuw beginnen. Overpass 2 is wat dat betreft echt een trial & error game, omdat je de voertuigen zeer goed onder de knie moet hebben wil je er het maximale uithalen. Gelukkig gooit de game je niet in het diepe, want je krijgt een carrière modus gepresenteerd waarin je stap voor stap de kneepjes van het vak leert en zo ook de voertuigen leert begrijpen.

Genoeg variatie

Hoewel we een soort aversie tegen de standaard carrière modus hebben opgebouwd door de jaren heen, voornamelijk vanwege het gebrek aan innovatie, kan het in dit geval weleens een nuttige bijdrage hebben. Dat gezegd hebbende mag je naast deze modus nog losse races verwachten en online races, waarbij de tijden natuurlijk op een leaderboard gedeeld worden. Qua voertuigen is de game voorzien van quads, ATV’s, buggy’s en meer, en dat van bekende merken waardoor liefhebbers zich in een offroad speeltuin wanen. Daarover gesproken, we hebben qua races slechts een paar onderdelen geprobeerd, de ontwikkelaar vertelde dat we naast gewone races, hindernisbanen en hillclimbs ook nog offroad sprints en gewone racebanen mogen verwachten.

Gooi daar vijf verschillende omgevingen – Baja California, East Central US, Johnson Valley, Utah Desert en West-Europa (bergen, bossen, woestijnen en circuits) – tegenaan en er is voldoende afwisseling te bespeuren. Al is ons nog niet duidelijk hoeveel banen/routes er per discipline precies aanwezig zullen zijn. Desalniettemin zou het totaalpakket genoeg content moeten bieden om de spelers te vermaken en het blijft niet bij een oppervlakkige ervaring. De echte puristen krijgen namelijk de vrijheid om de voertuigen te tweaken en meer af te stellen op het terrein waarop ze gaan rijden. Dit alles om elke milliseconde van de totale tijd af te snoepen voor net die hogere plek op de leaderboard.

Voorlopige conclusie

Overpass 2 is een game die de basis van het vorige deel neemt en daar verder op voortborduurt. Dus als je het eerste deel gespeeld hebt, dan weet je min of meer wat je van de opvolger mag verwachten. De uitdaging is groot en het is vooral voor geduldige gamers die graag hun ritjes perfectioneren door tot het uiterste te gaan binnen de beschikbare capaciteiten. Het is in dat perspectief een andere racegame dan doorgaans gebruikelijk is, maar dat maakt het wel tot een leuke game om te spelen. Hoewel de AI nog niet indrukwekkend is en het racen op circuits net niet goed voelt, is van dit alles geen sprake bij de andere disciplines die we speelden. Daarom zijn we erg benieuwd naar hoe dit in de uiteindelijke game uitpakt.