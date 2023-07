Overpass 2 werd afgelopen mei aangekondigd door Neopica en Nacon, waarbij werd gemeld dat het spel op 19 oktober 2023 zou worden uitgebracht. Dat duurt niet lang meer en nu de release dichterbij komt is er een nieuwe trailer uitgebracht. Deze trailer richt zich op de UTV’s, wat een voertuigcategorie in de game is.

Het eerste deel van Overpass kwam voor de vorige generatie consoles uit en wist niet echt indruk te maken. Het tweede deel wordt gemaakt door een andere ontwikkelaar en zij kunnen nu gebruikmaken van de kracht van de current-gen systemen. Dit zal volgens Neopica in ieder geval zorgen voor betere graphics en physics.

Overpass 2 verschijnt dus op 19 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.