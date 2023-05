Heel blij waren we niet met Overpass, een off-road racegame die met zijn instabiele framerate en wisselvallige moeilijkheidsgraad vooral wist te frustreren. De game was echter succesvol genoeg om een vervolg te waarborgen, dat nu ook officieel aangekondigd is.

De game is ontwikkeld met de Unreal Engine 5 en komt met veel content. Zo mogen we 37 voertuigen in 3 categorieën verwachten, 5 omgevingen, 31 circuits en een variatie van race modi. Ook is de carrière modus verder uitgebreid, wat voor meer speelplezier moet zorgen.

De voertuigen in de game vallen in de categorie ATV en UTV en zijn officieel gelicenseerd, die allemaal anders zullen aanvoelen omdat de ontwikkelaar veel aandacht geeft aan de physics van de ondergronden, wat automatisch ook voor een uitdaging moet zorgen.

Overpass 2 zal op 19 oktober verschijnen voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X|S. De aankondigingstrailer probeert je hieronder alvast warm te maken met het nodige racegeweld. Enjoy!