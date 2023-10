Als je dacht dat we na Mortal Kombat 1 dit jaar niets meer van de franchise zouden horen, dan heb je het goed mis. Ongeveer een jaar geleden kondigde NetherRealm Studios de game Mortal Kombat: Onslaught aan voor mobiele devices, een real-time RPG in het Mortal Kombat-universum. Deze game is nu verkrijgbaar en daar hoort uiteraard een launch trailer bij!

Ed Boon van NetherRealm Studios sprak in een persbericht over de lancering van hun nieuwste game:

“In Mortal Kombat: Onslaught kunnen spelers totale chaos ontketenen in strategische, snelle gevechten met maximaal tien personages tegelijk. Mortal Kombat: Onslaught introduceert een nieuw niveau van strategische gameplay en we zijn enthousiast om te zien hoe spelers hun teams samenstellen om verschillende tegenstanders en uitdagingen te overwinnen.”

Het is de bedoeling dat je vechters verzamelt en deze gaandeweg sterker maakt, zodat ze steeds moeilijkere gevechten kunnen aangaan. Stel jouw eigen team samen en versla andere spelers om zo de nummer één spot op de ranglijsten te behalen!